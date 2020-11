LA GIORNATA

NEW YORK Le accuse di frode che Donald Trump sta accumulando contro il Nevada e la Pennsylvania sono state rintuzzate dai funzionari dei vari Stati, così come il ricorso presentato in Michigan e respinto da una Corte statale. Nel frattempo Biden è apparso in pubblico per parlare: «Dovete stare calmi», ha detto, aggiungendo poi: «Ho appena concluso il briefing insieme alla senatrice Kamala Harris sul covid. Ci stiamo avvicinando a 240 mila morti». Qualche ora prima il capo della sua campagna elettorale aveva aumentato le speranze del popolo dem: «I nostri dati mostrano che Joe Biden sarà il prossimo presidente».

Ma il pressing di Trump ha comunque avuto l'effetto di spingere le commissioni elettorali a procedere con i piedi di piombo: «Noi non possiamo aver fretta ha reagito irritato il responsabile elettorale del Nevada alle domande dei giornalisti che gli chiedevano ragione della lentezza dello spoglio delle schede - L'unica cosa che ci interessa è di contare ogni voto, e di accertarci che non ci siano stati errori, e che magari qualcuno non abbia votato per corrispondenza ma poi sia anche andato al seggio e abbia votato due volte».

LE PRESSIONI

La preoccupazione del funzionario di far capire che tutto si stava svolgendo secondo le regole era anche una conseguenza delle pressioni esercitate in modo intimidatorio da gruppi di manifestanti armati pro-Trump che non credevano al vantaggio accumulato da Joe Biden nello Stato e avevano tentato di intrufolarsi nelle sale dei seggi di Las Vegas dove si svolgevano i conteggi, con la scusa di volerli «monitorare». Non meno lente, peraltro, le procedure in Georgia, dove il vantaggio di Donald Trump si era assottigliato con il passare delle ore e si era attestato a un magro 49,5 contro un 49,3, e dove ogni voto contestato doveva essere giudicato e deciso solo dopo una consultazione degli scrutatori con il controllore democratico e quello repubblicano. Dunque, il Paese ha passato un'altra giornata a pendere dalle tv e dai cellulari per sapere quali fossero le ultime dal Nevada e dall'Arizona, i due Stati del West che secondo gli analisti potevano decretare la vittoria di Joe Biden, e dove i tabulati lo davano già con un vantaggio confortevole, e dalla Pennsylvania e dalla Georgia, dove Trump conduceva con margini che andavano rimpicciolendosi.

L'ARIZONA

Interessante notare che ancora ieri sera solo la Fox e l'Associated Press avevano consegnato l'Arizona a Biden, mentre ad esempio gli altri network, così come il New York Times o il Washington Post, dichiaravano di giudicare ancora possibile che Trump potesse rimontare lo svantaggio. Nello Stato del West, Biden conduceva ieri sera con il 50,5 contro il 48,1 del presidente. Ma intanto, a sorpresa, dalla Pennsylvania arrivava la mezza promessa di consegnare i risultati entro la serata di ieri, e con essi la dote di 20 voti elettorali. Lì il vantaggio di Trump si era assottigliato progressivamente, con Trump al 50,2 e Biden al 48,6, e soprattutto c'era da completare nel pomeriggio la lettura di 370 mila schede arrivate per corrispondenza da quartieri dove Biden era dato favorito in modo schiacciante. Se lo Stato che ha dato vita alla Costituzione americana avrà mantenuto la promessa, stamattina vi sarete svegliati e avrete scoperto chi è il nuovo presidente americano. Gli esperti tuttavia non sono stati parchi di assicurazioni, e studiando i tabulati hanno continuato a insistere che Joe Biden aveva la strada spianata verso la Casa Bianca. Dal canto suo Joe Biden ha ripetuto il suo messaggio di calma: «Siate pazienti. La conta dei voti continua. E noi siamo tranquilli circa le nostre posizioni».

LE CAUSE

La Casa Bianca ha confermato anche ieri la strategia di tentare di bloccare la conta dei voti o denunciarne l'invalidità. Il suo legale, Richard Grenell, già direttore della National Intelligence, ha sostenuto di «aver intentato le cause federali allo scopo di proteggere gli elettori». Fino a ieri pomeriggio tuttavia nessuno dei ricorsi era stato accolto dai giudici federali. L'unico ricorso che il presidente potrebbe presentare con qualche possibilità di successo, sostengono esperti di legge elettorale, riguarda un pacchetto di voti che nella Pennsylvania continuano ad arrivare, e sono considerati legittimi se portano un bollo postale leggibile che testimoni che sono stati imbucati entro il 3 novembre, giorno del voto. La legge che ha permesso questa straordinaria estensione temporale è stata votata in modo bipartisan e per di più su proposta dei repubblicani allo scopo soprattutto di proteggere il voto dei militari. Trump tuttavia la considera illegale e sarebbe pronto a sfidarla in tribunale. Ciò potrebbe aprire una fase di corsi e ricorsi simili a quelli che si ebbero nel 2000 in Florida, nella sfida fra il democratico Al Gore e il repubblicano George Bush, che finì solo con l'intervento della Corte Suprema, dopo cinque settimane di lotte.

Anna Guaita

