LA GIORNATA

NEW YORK La rabbia si colora di speranza. I manifestanti non rinunciano a scendere per strada, a protestare, ma adesso sentono di aver ottenuto un primo successo. Mentre a Minneapolis ieri pomeriggio si teneva la prima di tre funzioni in memoria di George Floyd, con il sindaco in lacrime davanti al feretro del 46enne, in un tribunale della città comparivano anche gli altri tre agenti che erano stati presenti alla sua uccisione e che non avevano fermato Derek Chauvin, il poliziotto che gli ha tenuto il ginocchio sul collo per quasi nove minuti. Adesso Chauvin è accusato non più semplicemente di omicidio colposo ma di omicidio volontario, e i suoi tre colleghi sono incriminati per complicità. La cauzione è stata fissata a un milione di dollari: il giudice ha previsto anche una somma più bassa, 750 mila dollari, solo a certe condizioni, tra cui non lavorare più nelle forze dell'ordine e non avere alcun contatto con la famiglia della vittima.

Contemporaneamente, a Washington, deputati e senatori democratici si sono messi al lavoro per proporre leggi che vietino certe forme di razzismo tollerate nella polizia. Floyd è stato ucciso, come già Eric Garner a New York nel 2014, da un agente che lo ha di fatto strangolato mentre lo teneva steso per terra. Sia Garner che Floyd, non avevano opposto resistenza agli agenti, e tutti e due avevano pianto e lamentato che non riuscivano a respirare.

MOVIMENTO

Adesso il Senato si appresta a vietare il chokehold, la manovra con cui i poliziotti possono mettere a repentaglio la vita di un fermato. La vastità del movimento scaturito dall'indignazione per l'uccisone di Floyd e di due altri afro americani uccisi senza apparente motivo in Georgia e Kentucky negli ultimi due mesi - fornisce per la prima volta ai legislatori un supporto trasversale, come ha notato l'ex presidente Obama. A differenza degli anni Sessanta, quando vi furono violenti scontri razziali, «oggi per strada a manifestare c'è una grande varietà di individui, che prova l'esistenza di una volontà collettiva degli americani di lottare per migliorare la nostra società». Intanto le manifestazioni continuano, rumorose ma pacifiche. Se fanno paura, adesso, non è tanto per il rischio di una deriva violenta, ma perché con tanta gente pigiata, a gridare, c'è il forte rischio che il coronavirus possa riesplodere proprio quando invece i focolai peggiori di New York, Los Angeles e Chicago, cominciavano a affievolirsi.

Il direttore dei Centers for Disease Control, Robert Redfield ha espresso il timore di una «propagazione accelerata» e ha raccomandato ai manifestanti di farsi fare un test e di mettersi in quarantena se risultano positivi. Nel frattempo però a Washington e a Seattle i sindaci hanno cancellato il coprifuoco, riconoscendo che i gruppi di scalmanati che avevano distrutto e saccheggiato negozi sono scomparsi. Anzi, adesso le stesse forze dell'ordine fanno un ritratto diverso di chi fossero questi looters. Non gruppi estremisti, ma bande di ladri che hanno seguito le manifestazioni per poterle usare come paravento mentre conducevano veri e propri espropri di interi negozi. La polizia di Los Angeles rivela che i saccheggiatori erano in contatto via messaggi criptati, e usavano camion per caricare la merce rubata. Nella notte tra mercoledì e giovedì comunque non si sono avuti seri scontri, cresceva la reazione indignata per l'appello di Donald Trump all'uso delle forze armate per reprimere le manifestazioni.

REAZIONE

Una protesta di rara durezza è venuta dall'ex ministro della Difesa Jim Mattis, così come dall'ex generale in carica della guerra all'Isis, John Allen, e dall'ex generale capo degli Stati Maggiori Mike Mullen: tutti e tre hanno espresso il timore che Trump abbia tendenze autoritarie e voglia «dividere il Paese» contrapponendo le forze armate ai civili. La reazione di tre ex militari così rispettati, ha fatto seguito alla presa di posizione di vari senatori repubblicani che avevano anch'essi per la prima volta criticato il presidente. L'ipotesi di portare i militari nelle città a «dominare le strade» è stata espressa in un fondo nella pagina degli editoriali del New York Times a firma del senatore ultraconservatore Tom Cotton. I redattori del giornale su Twitter hanno protestato perché esso «mette a repentaglio la vita degli stessi redattori afro-americani».

Anna Guaita

