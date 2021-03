LA GIORNATA

Nell'ultima domenica gialla il vero assalto è stato ai colli padovani e trevigiani per andare a mangiare in ristorante e negli agriturismi. La temuta ressa a Venezia invece non c'è stata, così come anche in montagna nonostante qualche coda lungo l'Alemagna e Val Zoldana.

IN LAGUNA

I numeri parlano chiaro: nel centro storico lagunare di gente ne è arrivata tanta, ieri, ma non nelle cifre dei weekend delle settimane passate. Sono state infatti tra le 22 e 24mila, le presenze, a fronte delle circa 30mila del 28 febbraio scorso. Certo, tra campi e calli non è certo mancato il movimento, segno di una voglia di distrazione confermata anche dai clienti nei bar e nei ristoranti. Ma tutto si è svolto senza intoppi. Come Venezia nemmeno le spiagge sono state prese d'assalto, forse anche per le temperature che si sono abbassate rispetto a domenica scorsa. Nessun episodio da segnalare quindi nei luoghi culto della passeggiata in spiaggia come Jesolo, Eraclea, Caorle e Sottomarina. Persone ce n'erano, sì, ma tutto sotto controllo. Unica curiosità: pienone nei ristoranti di Jesolo e Chioggia.

PADOVA

Fuga dalla città nell'ultima domenica senza restrizioni. Ieri oltre 30mila padovani hanno passato la giornata sui Colli Euganei. Tutto esaurito nei 300 ristoranti e 200 agriturismo dove non si trovava un posto libero. Affollato da centinaia di persone il tradizionale ritrovo dei prati del passo delle Fiorine a Teolo, luogo ideale per il picnic. Molti i giovani ma nessun agente a controllare il rispetto delle norme anti covid e auto ovunque ci fosse un tornante libero o un bar aperto. Lunghe code al ritorno. Il centro cittadino invece ha vissuto una giornata di passeggiate senza ingorghi. I giovani si sono sparpagliati nei parchi cittadini preferendoli ai bar del Duomo dove avrebbero trovato un presidio rinforzato di carabinieri e polizia. Numerose anche le feste di compleanno all'aperto degli studenti delle elementari con i compagni di classe. L'Isola Memmia, al centro del Prato della Valle è rimasta chiusa dalle 14 alle 22 guardata a vista dalla Protezione civile ma gruppi di giovani, anche stranieri, si sono seduti nella fascia di prato libera dal vincolo che corre tutto attorno alle statue. Unico problema il sovraffollamento al ristorante Sushi di via Venezia. L'idea dei titolari di proporre un doppio turno a pranzo ha calamitato troppe persone. È intervenuta la polizia.

TREVISO

Le lunghe code al rientro non fanno che confermare come le colline del prosecco e il Cansiglio siano stati presi d'assalto per l'ultima domenica in zona gialla. Ristoranti, agriturismi, pizzerie, pub e bar non vedevano un pienone del genere da tempo. Chi non aveva prenotato un tavolo è stato costretto ad attendere anche più di un'ora per potersi sedere e mangiare. E in molti sono tornati sui loro passi, vista l'impossibilità di poter pranzare a un'ora decente. All'Osteria senz'Oste il titolare Cesare De Stefani ha assunto tre persone per far fronte al prevedibile afflusso di gente. I cinquemila metri quadrati del locale in colline garantiscono il distanziamento e la possibilità di diluire i flussi. «Abbiamo fatto il pieno anche ieri - afferma De Stefani - ma anche gli scorsi weekend c'era la stessa mole di persone». Sul Cansiglio non si trovava un parcheggio libero. E i gestori dei locali gongolano: «Ci aspettavamo questo assalto - afferma Luigina Peterle, titolare del Ristoro Cansiglio - e ci eravamo preparati. Abbiamo dovuto mandar via tante persone che non avevano prenotato. E così anche tanti altri miei colleghi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA