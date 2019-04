CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAMADRID Con quasi l'80% dello scrutinio realizzato, il risultato conferma in tendenza il sondaggio trasmesso alle 20 dalle televisioni pubbliche spagnole, realizzato dall'azienda demoscopica GAD3 negli ultimi giorni di campagna, quelli in cui i sondaggi sono vietati dalle norme elettorali: la notizia è che Pedro Sánchez sarebbe riuscito nell'impresa di riguadagnare al Psoe il primato nello scacchiere politico spagnolo, perduto nel 2011 contro Mariano Rajoy, passando dagli 85 seggi del 2016 a 123 scranni e che la destra non sarebbe...