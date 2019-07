CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATABRUXELLES David Sassoli ce l'ha fatta al secondo colpo e nel giro di una mattinata la partita dell'europarlamentare del Pd, ex giornalista del Tg1, si è chiusa. Per i prossimi due anni e mezzo sarà il presidente del Parlamento europeo. Poi toccherà a Manfred Weber, lo sconfitto nella partita per la Commissione europea (resterà capogruppo). Sassoli ha ottenuto 345 voti superando la maggioranza assoluta dei voti validi. Candidato del gruppo Socialisti&Democratici (Pse) è stato sostenuto dal Ppe. Forza Italia si è astenuta. Il...