BELLUNO Sono tutti negativi i 285 tamponi che erano stati eseguiti venerdì al doppio drive in allestito allo stadio del ghiaccio di Cortina per le persone che avevano preso parte al Summer Party del 20 agosto, la kermesse in costume tipico che aveva richiamato tra le 500 e le 600 persone. L'allarme era scattato dopo la positività accertata di uno di loro che era stato in vacanza in Sardegna. La comunicazione è stata data dall'Usl Dolomiti ieri nel primo pomeriggio dopo che l'unità operativa di Microbiologia dell'ospedale San Martino di Belluno aveva concluso l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Sars-Cov-2 su tutti i tamponi eseguiti a Cortina.

In ottemperanza alle procedure interne di qualità, una decina di tamponi sono stati sottoposti a controllo, con un secondo passaggio in laboratorio che si è concluso in nottata. Dalla serata di ieri sono stati a attivati gli invii dei risultati tramite Sms. L'operazione si concluderà questa mattina.

Sulla vicenda si è espressa anche l'organizzazione dell'evento che in una nota ha rilevato una sproporzione tra l'episodio e la sua eco: «Il singolo caso di Covid-19 riscontrato in un ragazzo presente al Cortina Summer Party ha dato vita a una bufera sovradimensionata rispetto alla realtà dei fatti come sempre accade quando si parla di Cortina d'Ampezzo, abbiamo la fortuna di essere in un paese e in una regione che anche questa volta hanno saputo dare concreta dimostrazione di efficienza e attenzione - afferma Alvise Zuliani di Red Squirrel Events, che ha organizzato la manifestazione - Se fossimo stati in altro luogo non ci sarebbe però stato questo battage legato a una singola segnalazione. In un'estate in cui Cortina è stata più affollata che mai, seppur nel rispetto costante delle norme sanitarie, è impossibile stabilire se un ipotetico esito positivo del tampone possa essere ricondotto al singolo evento».

È stata l'Usl Dolomiti a voler intervenire subito, allestendo il drive in per i test di massa. «I tamponi sono stati fatti a circa un terzo delle persone presenti al Cortina Summer Part - aggiunge Zuliani - tra cui i tanti chef e i loro collaboratori in coda, poiché molti ospiti dopo 8 giorni dall'evento - sono già rientrati nelle loro città».

La festa era perfettamente riuscita. L'abito tirolese era gradito, anche se non obbligatorio. I partecipanti si sono adattati, in gran parte, sfoderando lederhosen e dirndl, pantaloni di pelle e gonne da contadina, con accessori coordinati, possibilmente in corno di cervo e piume di urogallo. Il tempo ha aiutato gli organizzatori, che hanno potuto allargarsi sui prati di Socrepes, dove l'inverno ci sono le piste da sci, fra le più frequentate della conca. Ad accoglierli hanno trovato il sindaco Gianpietro Ghedina, per il saluto di benvenuto, assieme all'imprenditore veneto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021.

Lo stesso Benetton che ieri ha postato sui social l'esito del tampone cui si è sottoposto: negativo. Nella foto appare con Roberto Rigoli: «Questo professore - recita il post- è il primario di Microbiologia di Treviso ed è uno di quegli angeli che lavorano ininterrottamente da gennaio per la nostra salute. Lo conosco da molti anni, circa 20 , sono stato il suo istruttore di kitesurf. Per non rendere vano il sacrifico di persone come lui, continuiamo ad essere prudenti e a seguire le norme e le misure indicate. Allo stesso tempo, come suggerisce il professore non cadiamo nella trappola del panico inutile. Ps.: tampone negativo». Come per tutti gli altri. Tranne il giovane romano, ora ricoverato a Belluno, che aveva fatto scattare l'allarme.

