PADOVA «Sono contentissimo della loro liberazione, e come me la mia compagna. Ho trascorso l'intera giornata a rispondere alle telefonate di amici e conoscenti che volevano condividere la notizia del ritorno in libertà di Luca e Edith». É felice come se stesse parlando dei suoi figli Robert Guilloteau, il francese che aveva ospitato il trentunenne di Vigonza e l'amica canadese nella sua casa di Bobo-Dioulasso, in Burkina Faso, la notte tra il 15 e il 16 dicembre 2018, poche ore prima che i due ragazzi, diretti verso la capitale Ouagadougou a bordo della vecchia Renault Megane dei Tacchetto, scomparissero nel nulla. «Torneranno presto a casa - prosegue - mi farebbe immenso piacere risentirli, anche per un rapido saluto al telefono. Spero che possano farlo nei prossimi giorni».

Guilloteau ha appreso la notizia dai media africani: «Tutte le televisioni ne stanno parlando moltissimo. Ho visto le immagini di Luca e Edith e mi sono tranquillizzato. Le loro condizioni di salute sembrano ottime. Penso che i rapitori li abbiano trattati bene senza commettere violenze. La lunga prigionia non deve avere lasciato conseguenze. Ho notato anche che Luca si è fatto crescere la barba».

L'amico francese descrive la liberazione del ragazzo di Vigonza e della sua amica pittrice come un'operazione in grande stile, gestita direttamente dal governo del Mali, con la presenza sul posto del ministro per gli Affari esteri. «I ragazzi - racconta Guilloteau - sono stati ritrovati nelle vicinanze di Kidal, dove è in funzione un check point dell'Onu. É una località a circa seicento chilometri da casa mia. Sicuramente c'è stata una lunga trattativa per poterli liberare. E credo che il governo del Mali si sia impegnato direttamente con Italia e Canada».

Robert non vuole spingersi oltre ma dice che le negoziazioni sono state condotte con «buon senso» e che qualcuno ha compiuto un «bel gesto».

«Non sono al corrente del pagamento di alcun riscatto - tiene a precisare - gli organi d'informazione africani non ne hanno parlato ma la questione è stata sicuramente risolta a livello diplomatico». E non potrebbe essere altrimenti visto che Luca e Edith hanno pronunciato le prime parole davanti ai reporter locali in compagnia del ministro maliano Ibrahim Boubacar Keita.

Inizialmente Guilloteau temeva che i ragazzi fossero finiti nel mirino della criminalità locale lungo la strada che avrebbe dovuto condurli in Togo, dove avevano in programma un'esperienza di volontariato in un villaggio, con un progetto di ecosostenibilità chiamato Zion' Gaia. Con il passare dei mesi aveva preso preso corpo l'ipotesi del rapimento di matrice jihadista.

Era stata l'ong americana Human Rights Watch a sostenere per prima che Luca ed Edith erano stati sequestrati in Burkina e poi portati nel vicino Mali. «Abbiamo elementi per affermare che i due ragazzi sono vivi e che non sono più nel nostro Paese. Da parte nostra c'è la massima attenzione» aveva spiegato lo scorso aprile il ministro della Comunicazione del Burkina Faso, Rémis Dandjinou. I servizi segreti italiani, in costante contatto con la famiglia di Luca, hanno sempre mantenuto la massima riservatezza nei contatti con il governo maliano fino alla liberazione dei due ostaggi.

