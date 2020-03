IL NEGOZIATO

BRUXELLES Non si chiarirà a breve il negoziato tra i governi dell'Eurozona sugli strumenti finanziari europei per fronteggiare la crisi economica e sociale. Il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha convocato i ministri finanziari il 7 aprile premurandosi far filtrare che «tutte le opzioni sono sul tavolo». Anche la Commissione ha ribadito la stessa cosa. È il mantra per evitare nuove polemiche, mettere tutte le idee, le proposte sullo stesso piano per evitare passi falsi come quello della presidente von der Leyen che aveva indicato di ritenere giustificate le preoccupazioni tedesche e dei paesi nordici per l'emissione di un'obbligazione comune anticrisi. Come in tutte le trattative che si rispettino c'è un piano pubblico e un piano sottotraccia. Partiamo dal primo. Il portavoce del ministero delle finanze tedesche ha confermato che si sta discutendo del ruolo del Meccanismo europeo di stabilità che fornisce prestiti agli Stati e «del modo in cui i fondi possono arrivare dove serve in modo veloce ed efficace, di questo stiamo parlando con i nostri partner europei per fare una proposta alla riunione dei capi di stato e di governo». Prestiti condizionati, ovviamente al rispetto di alcune priorità e obblighi.

LA DIVISIONE

Il tema bond condiviso, proposto da Italia, Francia, Spagna, da altri sei stati e sostenuto da altri tre-quattro, viene liquidato cosi dal portavoce del governo: «La solidarietà si manifesta in molte maniere, per esempio le nostre forze armate hanno appena contribuito trasportando alcuni dei pazienti gravemente malati dall'Italia o dalla Francia alle cliniche tedesche». Non parlano di coronabond i cinque saggi dell'economia tedesca (consulenti del governo), i quali anche loro indicano nel Mes lo strumento per «stabilizzare le attese sui mercati finanziari». Rimarcano però che le condizioni di accesso ai prestiti dovrebbero essere «ridotte al minimo necessario per la successiva riduzione del debito». Sono le condizioni di accesso sul quale è in corso il braccio di ferro al Consiglio europeo, con il fronte di cui fanno parte Italia, Spagna e Francia, che ritiene non debbano essere previste dato il carattere simmetrico della crisi. Né parla di coronabond il Fondo monetario. Il direttore del dipartimento Europa Paul Thomsen indica che ogni mese di semiparalisi economica nella Ue implica la perdita del 3% di prodotto annuo: «Occorre una risposta aggressiva alla crisi; nella zona euro gli interventi della Bce e l'appello al Mes a fornire un sostegno europeo agli sforzi fiscali nazionali sono importanti nell'assicurare che i paesi con debito pubblico alto abbiano lo spazio di bilancio per reagire con forza». Un bond comune tuttavia viene sponsorizzato dalla Bce e non solo da Christine Lagarde: il presidente della Bundesbank Weidmann avrebbe consigliato il governo tedesco di abbandonare le sue resistenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA