MILANO Al di là dei numeri, quasi sempre di per sé stessi freddi, pulsa il cuore generoso degli alpini che in un secolo di vita della loro associazione si sono resi protagonisti di tante imprese. Valorosi in guerra, generosi sempre, e in questi ultimi 75 anni in modo particolare autori di straordinarie operazioni sul fronte della solidarietà. Non diversamente è stato il 2019, centesimo anniversario della costituzione dell'Ana, come si evince dal Libro Verde della solidarietà (a cura del Centro studi dell'associazione), documento eloquente della generosità scarpona, testimoniata dalle cifre. Le Penne Nere in congedo hanno raccolto e quindi donato 6.003.655,75 euro ed hanno prestato lavoro gratuitamente per 2.545.634 ore. Volendo monetizzare questo lavoro gratuito, stando alle tariffe vigenti in Lombardia, cioè euro 27,52 all'ora, ne viene fuori un totale di 70.055.847,68 euro. Complessivamente, quindi, la solidarietà alpina ammonta a 76.059.503,41 euro.

Oggetto di questa generosità? Comunità locali per oltre il 50 per cento; poi, la protezione civile, parrocchie, scuole e giovani, anziani, Banco alimentare, manifestazioni patriottiche, sport, enti benefici, missioni, alpini in armi. Delle 80 sezioni Ana in Italia, quella che ha dato di più è anche quella col maggior numero di soci, cioè Bergamo. La sezione orobica ha totalizzato 272.900 ore lavorative prestate gratuitamente ed ha raccolto e donato 948.727,29 euro. A seguire, Brescia, con 159.333 ore lavorative e 692.660 euro; Trento, con 137.867 ore lavorative e 249.042,68 euro; Verona, con 106.860 ore lavorative e 255.847 euro; Vicenza, con 137.393 ore lavorative e 148.998,52 euro; Torino con 108.386 ore lavorative e 91.719 euro; Varese con 63.385 ore lavorative e 241.256 euro, e via elencando.

Per quel che riguarda le ventiquattro sezioni del Triveneto, le ore lavorative prestate gratuitamente sono state 922.755, mentre gli euro raccolti e donati, 3.799.628,01. A parte Trento, Verona e Vicenza, di cui si è già detto, la sezione di Treviso ha dato 85.771 ore di lavoro gratuito e 213.312 euro; quella di Bassano del Grappa, 69.149 ore di lavoro gratuito e 131.697,94 euro; Pordenone, 48.622 ore di lavoro gratuito e 73.823,68 euro. Ma tutte le sezioni, da quelle grandi alle piccole hanno dimostrato grande impegno sul fronte della solidarietà. Per l'estero, significative le operazioni compiute dalle sezioni di Belgio, Canada, Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, New York, Sud Africa, Scandinavia. Il tutto sottolineato dal presidente nazionale Sebastiano Favero, che nella presentazione del Libro Verde, ha scritto: Un anno intenso speso da protagonisti, un anno che ci ha visto ancora una volta costruire qualcosa per l'Italia. Da protagonisti, autori di imprese non leggendarie, ma quotidiane, costanti, caparbie di uomini che sanno ancora assaporare il piacere dell'amicizia, il gusto di aiutare senza alcun ritorno (neppure mediatico), il bisogno di ricordare i Caduti e coloro che sono andati avanti, in montagna così come nei piccoli paesi e nelle metropoli. Ancora una volta, insomma, alpini esempio per l'Italia.

Giovanni Lugaresi

