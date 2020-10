LA GARA

VERONA L'edizione 2020 del Rally Due Valli, valido per il Campionato italiano, passerà alla storia per essere stato il primo senza pubblico, ma da vivere tutto sul web e attraverso le dirette Tv. Anche la storica gara veronese, arrivata alla 38. edizione e che si disputerà tra venerdì e sabato tra Tregnago, Illasi e Verona, ha dovuto fare i conti con il Covid-19. La competizione si svolgerà a porte chiuse, con l'Automobile Club Verona che ha chiesto agli appassionati «di non mettere a repentaglio la propria e l'altrui salute, scegliendo quest'anno di seguire la gara da casa». Grazie ad Aci Sport, il Rally Due Valli 2020 potrà contare su un corposo piano di trasmissioni tv e web che permetteranno di seguire prove speciali, parchi assistenza, media zones e interviste ad alcuni dei piloti che hanno fatto la storia della competizione, da Emanuele Arbetti a Gianfranco Cunico, Luca Hoelbling, Vanni Pasquali, Umberto Scandola e Pietro Zumerle. Gli streaming, ben 8, saranno disponibili in contemporanea sulle pagine Facebook @CIRally, @CIWRC, @RallyDueValli e @AutomobileClubVerona. Collegamenti su MS Motor Tv, canale 228 Sky , e servizi su Rai Sport. «Inoltre, anche la gara sarà sportivamente diversa, con sole tre prove da ripetere per tre volte sabato aggiunge Alberto Riva, storico direttore dell'evento le iscrizioni sono state limitate di 180 concorrenti».

