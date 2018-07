La galassia recupera in Borsa, vola Cnh Per il dopo Altavilla si fa strada Gorlier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RIMBALZOROMA Dopo i nuvoloni di mercoledì, ieri è spuntato un raggio di sole sulle varie aziende della galassia Exor. Tutti i titoli hanno avuto un rimbalzo in Borsa con Fca che ha registrato il recupero più evidente compensando in parte le perdite incassate il giorno prima. La parte del leone l'ha fatta Cnh che, nonostante abbia un nuovo presidente ed un amministratore delegato ad interim, ha messo a segno un vero balzo a Piazza Affari. In una seduta in cui l'indice Mib ha guadagnato l'1,4% portandosi di nuovo vicino alla soglia dei 22...