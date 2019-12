La fusione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA «Garantire il futuro della nostra azienda, dei nostri marchi e delle nostre persone per i decenni a venire», significa questo per Mike Manley, la firma della fusione con Psa. Molte di queste garanzie saranno più chiare nei prossimi 12-15 mesi, dopo l'approvazione delle assemblee straordinarie delle due società, spiega il ceo di Fca insieme a Carlos Tavares, numero uno di Psa, ai giornalisti in conference call. Ma certe promesse già fatte contano. E conta moltissimo per i sindacati anche la svolta storica che vedrà nel cda a...