La fronda 5Stelle in pressing su Di Maio Tre senatori pronti a passare al Misto

IL CASOROMA «Sto scrivendo la mia lettera d'addio al M5S e non sarò l'unico ad andarmene». Il senatore Ugo Grassi ha confessato ieri ai colleghi di Palazzo Madama la sua intenzione di passare al gruppo misto. Altri due senatori sono pronti a seguirlo.La notizia potrebbe essere già data oggi a Luigi Di Maio, atteso nel pomeriggio in Senato per una riunione che si preannuncia infuocata. L'altra sera il gruppo dei senatori grillini è stato molto duro nel tracciare un bilancio sulla sconfitta umbra. Se Stefano Lucidi ha attaccato («Sembriamo...