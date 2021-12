LA FRASE

ROMA Affidarsi a un nonno come Capo di Stato significa affidarsi a una figura saggia, neutra, presa di peso dal De senectute ciceroniano, tendenzialmente disinteressata, simbolo della continuità della nazione e del senso della storia. Avrebbe potuto dilungarsi così - magari citando il famoso proverbio cinese caro ai gesuiti da cui studiò il futuro premier: «Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più prezioso dei tesori» - e invece Draghi s'è limitato a una battuta ma importante: «I miei destini personali non contano, sono un nonno al servizio delle istituzioni». Anche se il tipo non ha nulla dell'anziano, non ha la pesantezza del venerando né la retorica del patriarca e insomma: nel dire quello che ha detto, nell'evocare nella sua vita la presenza di due nipoti figlie della figlia Federica, che vivono a Milano e che lui vorrebbe vedere di più ma quando erano più piccole le andava a prendere a scuola a piedi e senza scorta da governatore di Banca d'Italia e da presidente della Bce, Draghi non ha voluto dipingersi come uno che ha già dato. Ma come uno che può dare ancora molto, proprio perché ha le caratteristiche di equilibrio e di serenità che si addicono ai bravi nonni non per forza pensionati anzi ancora in pista. Peccato però che i destinatari del messaggio, cioè i partiti, abbiano rispedito al mittente la proposta nonnesca: restatene a Palazzo Chigi perché al Colle ci pensiamo noi.

Nonno Mario un po' come i «Nonni della Repubblica» - titolo del celebre libro di Andreotti dedicato ai padri della patria - ovvero un protagonista che può essere utile in un Paese in cui quelli di mezza età sembrano dei bimbi capricciosi e litigiosi e occorre qualcuno che sappia unire. E nessuno lo sa fare, ma in questo caso non glielo vogliono far fare, meglio dei nonni nel Paese in cui si celebra tra l'altro la Festa dei Nonni nella quale il Quirinale è sempre protagonista.

Oltretutto, non è un nonno barboso Nonno Mario, anzi sembra confermare - con i suoi sorrisi affilati, nella battutina sempre pronta- ciò che diceva George Bernard Show: «Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere».

LA NUOVA COPPIA

Ride dei nonni, da anziano che s'atteggia a forever young, Beppe Grillo: «E se togliessimo il diritto di voto ai vecchi?», disse una volta. Attirandosi le critiche dell'intera Italia, che ai nonni ci tiene tanto e li considera architrave della vita delle famiglie. Chi subito ha esultato è stato Nonno Libero: «Sto in ottima compagnia, io e Draghi siamo i due nonni d'Italia». Però Berlusconi li ha battuti. Proprio ieri - che coincidenza! - è uscita la notizia: Silvio è diventato bisnonno della piccola Olivia, ora ha 8 mesi, figlia della figlia di Piersilvio.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA



