La Franzoni torna in libertà «Credetemi, sono innocente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOÈ stata in carcere dal 2008 al 2014, poi ai domiciliari. Ora Anna Maria Franzoni è libera. «Vorrei solo spiegare che sono innocente» dice ai vicini. Ci sono tre ville isolate, a Monteacuto Vallese, frazione di San Benedetto Val di Sambro, colline a metà strada tra Bologna e Firenze. Non è un paesaggio alpino come quello di Cogne, dove il 30 gennaio 2002 morì il piccolo Samuele, ma in fondo non è neppure così differente, anche se siamo solo a 600 metri di altezza. Dentro la villa, bianca, con un bel giardino, una stella cometa...