La Francia stacca e riattacca la spina a Vincent. La madre: «Siete assassini»

LA DECISIONEPARIGI «Lo stanno uccidendo, sono dei mostri». È Viviane, la madre di Vincent Lambert, a lanciare il grido della disperazione nelle ore in cui - dopo 10 anni di battaglia legale combattuta nei tribunali di Francia e d'Europa - prima vengono interrotti e poi in tarda serata vengono ripresi i trattamenti che mantengono in vita il figlio, di 42 anni. «Dopo tanti anni è un sollievo», è invece la posizione di Francois, nipote del paziente, che fa parte della vasta famiglia Lambert che si è dilaniata dal 2013 su questa decisione...