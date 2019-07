La fotografia è un caso ma per i magistrati l'inchiesta è blindata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIROMA E adesso quella foto di Gabriel Christian Natale Hjorth, con le mani legate dietro la schiena e gli occhi coperti da una benda, potrebbe finire al centro dell'inchiesta per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. C'è chi parla di atti da invalidare, di «implicazioni sulla libera autodeterminazione dell'indagato». Qualcosa che possa aver inciso sulla confessione e che potrebbe compromettere l'intera indagine. L'America non ha ancora mostrato una posizione netta, ma già si intravede una certa agitazione per quanto...