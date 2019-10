La fortuna della Thunberg: essersi salvata dai gretini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIONiente Nobel per Greta e tanti fotomontaggi per lei. Eccola, con il volto corrucciato e con il cartello appeso al collo su cui si legge: «La plastica buttatela in Etiopia». E rieccola, con un altro ironico tadzebao: «Come osate rubarmi il Nobel». Ci si diverte sul premio mancato. ERRORIE in effetti la super-favorita della vigilia era lei. Ma l'Accademia svedese, dopo aver sbagliato a premiare per la letteratura Peter Handke, sostenitore dei boia dell'ex Jugoslavia e fan delle truculenze di Milosevic, sembra aver visto giusto,...