ROMA L'ultimo caffè, l'ultimo pranzo, l'ultimo acquisto. Prima di svegliarsi in zona rossa, con le nuove misure restrittive ati contagio e le serrate di bar e ristoranti, Napoli si riversa in strada. Ma non è la sola: il copione è identico in tutte le città della Campania e le immagini delle strade gremite, come se il solo limite fossero i futuri divieti, arrivano anche da Trieste e Bologna, entrambe colpite da oggi dalla nuova stretta del governo. A Roma, super controllata e con il cielo coperto, gli assembramenti in centro non sono stati quelli dello scorso sabato. Ma proprio per evitare la folla, la polizia locale ha chiuso gli ingressi a via del Corso e via Cola di Rienzo.

CAMPANIA

A Napoli, dopo un avvio timido (rispetto ai week end precedenti) sul lungomare all'ora di pranzo, i locali si sono riempiti. Ma è il centro storico a registrare il maggior numero di presenze: file davanti ai negozi e ai supermercati. Folla a San Gregorio Armeno, la via dei pastori. assembramenti al Vomero, anche a Salerno, nella principale strada dello shopping, è ressa, non rientrava tra quelle che il sindaco, Vincenzo Napoli, aveva deciso di chiudere. Lunghissime le file all'esterno dei negozi. Nel centro di Avellino traffico in tilt, bar e locali pieni e fiumi di persone in strada come se fosse la vigilia di Natale.

TRIESTE

Gli appelli, ripetuti e accorati, sono serviti a poco, anzi a nulla, e anche il susseguirsi di ordinanze, che miravano a ridurre i contatti personali per scongiurare l'impennata nei contagi. Alla, vigilia delle nuove misure restrittive anche il centro di Trieste si è affollato, come alla vigilia di un Natale qualunque. Con 24 alberi già montati e illuminati in piazza Unità d'Italia e bar e ristoranti stracolmi fino alle 18. Ma anche dopo la gente rimane in strada.

E l'ultimo giorno è andato in scena anche a Bologna. File davanti ai negozi e bar pieni. In Emilia Romagna alle restrizioni disposte dal governo si aggiungono quelle regionali: da ieri è vietato consumare cibi e bevande nelle aree pubbliche. A Rimini la folla è nella via dello shopping.

Il centro di Firenze, semideserto di mattina, si è popolato nel pomeriggio. Nell'ultimo giorno da zona arancione, le strade del centro, già addobbate con le luci natalizie, si sono riempite per l'ultima passeggiata, l'ultimo giro o acquisto. Deserte piazza della Signoria e piazza Duomo,

ROMA

Il Lazio non cambia colore, ma le nuove restrizioni riguardano tutt'Italia e anche i romani, nonostante il brutto tempo i mega store chiusi (inclusa La Rinascente) per decisione della Regione e il consiglio di evitare giri non necessari, non hanno comunque rinunciato alla passeggiata in centro.

La folla, ieri, non era quella dello scorso fine settimana, quando le immagini dell'assembramento in via del Corso avevano fatto esplodere le polemiche, ma nel tardo pomeriggio proprio via del Corso e via Cola di Rienzo è stato necessario procedere a filtraggi e chiusure, per evitare che quelle scene si ripetessero. La città era comunque presidiata da uomini della polizia e da vigili urbani. A controllare anche carabinieri e Guardia di Finanza. Non è invece scattata invece la prevista chiusura delle due stazioni metro centrali, Spagna e Flaminio: i pochi passeggeri non l'hanno resa necessaria.

