«La flat tax si farà, basta resistenze Luigi? Nessuno invade il suo campo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sottosegretario Durigon, si riuscirà ad evitare la procedura d'infrazione per debito?«La lettera che abbiamo inviato va in quella direzione, ma ora dobbiamo lavorare anche sulla manovra che conterrà la flat tax. Stiamo cercando di capire come gestirla al meglio con le varie ipotesi. Quella che ha annunciato Salvini nei giorni scorsi mi sembra la migliore. Ovvero sino a 75 mila euro tassa al 15% e oltre il 20%. Questa è l'ipotesi sulla quale stiamo lavorando sapendo che abbiamo ancora tempo».Ammetterà che le resistenze non mancano. Sono...