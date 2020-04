LA FIRMA

VENEZIA Luca Zaia si alza dalla sedia e cede il posto a Sergio Giordani: «Solo momentaneamente...». Il sindaco di Padova guadagna il microfono e rassicura il governatore del Veneto: «Non mi candido a niente, tranquillo...». Lui no, ma il suo vice Arturo Lorenzoni sì, sicché il siparietto continua. Giordani assicura: «Sono un civico, non mi interessano il bianco, il rosso o il verde, ma i risultati. Mi dicevano: non ce la farai, Zaia ti frega...». Il presidente lo interrompe: «Chi è che te lo diceva?». Il primo cittadino glissa: «Marcato». E il leghista, guardando l'assessore Roberto: «Attento al bulldog, mia moglie ne ha sempre avuti, è tranquillo ma sempre pronto...». Scene dalla firma («un atto storico») dell'accordo di programma fra Regione, Comune, Provincia, Azienda Ospedaliera e Università per il futuro Polo della Salute, 900 posti letto nel nuovo policlinico in zona Padova Est-San Lazzaro e altri 900 nel riqualificato Giustinianeo, con annesso Parco delle Mura.

La sottoscrizione della sospirata intesa càpita nel periodo più duro per il sistema sanitario regionale. «Se l'ospedale fosse già stato realizzato riflette Zaia l'avremmo utilizzato per l'emergenza Coronavirus. Avrei preferito avere una struttura nuova, perché ha delle possibilità logistiche, impiantistiche e di facilitazione all'assistenza che la vecchia non ha. Ma la sanità padovana ha dato comunque risposte straordinarie in tempi straordinari». Non solo nelle cure, ma pure nell'accelerazione delle procedure, rimarca il direttore generale Luciano Flor: «Dov'erano previsti 90 giorni, li abbiamo ridotti a 30. Ora stiamo lavorando per pubblicare il bando di progettazione in autunno, poi ci saranno sei mesi per fare il progetto e dovremo prenderci del tempo per valutarlo. Saremo nei tempi se il cantiere parte nel 2023. I lavori dureranno 50 mesi, per cui siamo in una fase intermedia». Sottolinea il rettore Rosario Rizzuto: «Oggi è il momento del non ritorno, ma è anche un momento simbolico per un'alleanza tra istituzioni pubbliche e universitarie che hanno dato prova di saper gestire anche una grave emergenza come il Covid-19». Chiosa Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova: «La parola chiave di questo successo è assieme».

In una giornata così, il punto sull'epidemia finisce inevitabilmente sullo sfondo, anche se già oggi la questione tornerà sotto i riflettori nella riunione fra i presidenti delle Regioni, che precederà il confronto finale con il premier Giuseppe Conte. «Il Governo dice Zaia vuol stilare le procedure per il turismo: vorrei discuterne. Ho sentito parlare di misurare la temperatura ai bagnanti, quando fuori in spiaggia ci sono 38 gradi, o di lavarsi con il sapone, quando si esce dal mare: se sono queste le norme, mi preoccupano». Nessun dubbio invece sulla mascherina: «Andrà usata anche dopo il 4 maggio, sempre. Anche per strada, da soli, facendo una passeggiata. Togliersela è una sciccheria pericolosa». Ieri la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane ne hanno consegnate 6.000 alla Protezione civile regionale, sequestrate mentre erano stoccate al Porto di Venezia, già pronte all'esportazione.

