LA FINANZA

ROMA Forse arriverà nei prossimi giorni la tanto attesa cintura sicurezza coordinata tra banche centrali, autorità internazionali dei mercati e dei governi. Anche l'Fmi vede la necessità di «una risposta internazionale mirata». La Fed è già partita. Il governo italiano sta avanzando per gradi dopo le misure restrittive estese a tutta Italia, la Bce dovrebbe muoversi giovedì, ma l'Ue per ora si limita a qualche promessa. «Siamo pronti a usare diversi strumenti per sostenere l'economia europea», ha detto ieri il vicepresidente Valdis Dombrovskis. Dunque, per ora Bruxelles sta a guardare: non è bastato che ai numeri pesantissimi dell'avanzata del contagio si aggiungesse un bilancio sui mercati finanziari che non si vedeva dai tempi della crisi Lehman nel 2008. L'indice StoxxEurope600, che raggruppa i principali titoli quotati sui listini del Vecchio continente, ieri ha perso il 7,4% e 608 miliardi di capitalizzazione in un colpo solo. A Milano, solo nel paniere Ftse Mib dei gruppi maggiori, si sono bruciati 51 miliardi di capitalizzazione e il tracollo è arrivato all'11% (nel 2016 la debacle era arrivata 12%). E mentre i rendimenti dei T-bond Usa scendevano al minimo storico, lo spread tra Btp e Bund tedeschi è volato fino a sfiorare quota 228, ai livelli di agosto scorso in piena crisi di governo.

PANICO

Ma da Tokyo a Sidney, da Shanghai a Londra fino a New York l'ondata di panico non ha risparmiato nessuno. Wall Street ha perso il 7,83%, dopo l'ennesimo stop di 15 minuti previsto dalle Autorità Usa per cali superiori al 7%. È l'effetto panico per un virus subdolo che lascia poche certezze, oltre che sulla salute del mondo, anche sul Pil. Ma anche per la guerra sul prezzo del greggio, scattata venerdì scorso tra i Paesi produttori con lo stop della Russia al maxi-taglio alla produzione proposto dall'Opec. Il petrolio ha perso in un giorno a New York il 25% fino a quota 31,13 dollari al barile. Ed è stata la peggior seduta di sempre per le società europee del settore: 82,5 i miliardi di capitalizzazione andati in fumo. L'indice Stoxx 600 Oil&Gas ha ceduto il 17%, scendendo ai minimi dal 1997. Giganti come Total, Bp, Royal Dutch Shell ed Eni hanno chiuso con ribassi superiori al 15%. Un quadro nerissimo che ha spito Donald Trump a convocare i ceo e la Fed al secondo intervento in pochi giorni, con un aumento della liquidità temporanea a disposizione dei mercati nel tentativo di prevenire un potenziale credit crunch: almeno 150 miliardi al giorno, per ora. La mossa segue infatti il taglio di mezzo punto del costo del denaro dello scorso 3 marzo, decisa per «assicurare che le riserve restino ampie e per mitigare il rischio di pressioni sul mercato monetario. Ma il mercato si aspetta anche altri due tagli dei tassi da 50 punti ciascuno entro aprile.

Un quadro mondiale che la Consob segue dall'Italia con tutta l'attenzione del caso, ma esclude di attuare misure drastiche come richiesto dalle forze d'opposizione in Parlamento.

Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani ha chiesto di «vietare immediatamente in tutte le Borse dell'Unione europea le vendite allo scoperto per scongiurare nuovi danni a risparmiatori, investitori e imprese». La Consob - ha aggiunto - non perda tempo e non lo perdano le altre agenzie di controllo delle borse in Europa. Un appello sottoscritto anche dal senatore della Lega Alberto Bagnai.

Ma per l'Authority di Via Martini non ci sono le condizioni, almeno ad oggi, per certe misure. Non ci sono infatti evidenze di «attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull'economia». Effetti che «non sono correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai Paesi membri dell'Unione Europea». Una posizione condivisa dal Mef che sempre ieri ha ribadito la fiducia nell'operato e nelle scelte della Commissione. Bankitalia da parte sua, fanno sapere fonti di Via Nazionale, «sta collaborando attivamente con il Mef per la definizione di misure di sostegno alle imprese» interessate dagli effetti dell'epidemia. Un aiuto per rafforzare la fiducia dei mercati potrà arrivare giovedì dalla Bce. Ma oggi Piazza Affari sarà chiamata a un'altra prova difficile. Non sarà agevole metabolizzare l'ennesima misura di emergenza. Ma forse vedere l'Italia tutta zona rossa potrà avvicinare la fine di un incubo.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

