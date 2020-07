IL BOLLETTINO

VENEZIA Un mese e un giorno: tanto è durato lo svuotamento delle Terapie Intensive in Friuli Venezia Giulia per il Covid. Finché ieri è stato necessario riaprire in tutta fretta il reparto specializzato dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, poiché si sono aggravate le condizioni di un paziente, risultato positivo dopo essere rientrato dai Balcani. Un episodio che riaccende il dibattito sull'importazione del virus a Nordest, dove nel frattempo il Veneto ha registrato altri 30 contagi e ulteriori 244 quarantene.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Pensare che nel pomeriggio il bollettino del Friuli Venezia Giulia sembrava confermare la tendenza al miglioramento riscontrata dall'inizio dell'estate: nessun altro decesso (345 il totale), solo 3 nuove infezioni (3.363 in tutta l'epidemia), 118 soggetti attualmente infetti (uno in meno del giorno prima), sempre 8 i ricoverati in area non critica, nessun paziente intubato. Invece nel giro di poche ore è stata decisa la riapertura della Terapia Intensiva per un malato, tornato nella sua casa di Casarsa della Delizia dopo un viaggio al di là dell'Adriatico. Le sue condizioni si sono infatti aggravate nel corso della giornata e anche due suoi familiari ora sono in osservazione.

Dopo che dal 21 giugno non era più stato registrato alcun ricovero di tale gravità, la macchina dell'emergenza si è così rimessa subito in moto, garantendo «l'avvio dei protocolli per assicurare la disponibilità di personale medico e infermieristico tra i professionisti che in questi mesi di emergenza hanno maturato la maggior esperienza sul campo nella cura dei pazienti Covid», ha spiegato la Regione. Il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che ha la delega alla Salute, ha presieduto un vertice con i direttori sanitari delle tre aziende, collegati in videoconferenza con la Protezione civile di Palmanova. Accanto all'attività chirurgica ordinaria, è stata predisposta l'attivazione di una rete di strutture e di addetti per «garantire la turnazione del personale addestrato al trattamento dei pazienti complessi e a far ripartire un modello emergenziale di cura e di contrasto alla diffusione del contagio».

L'amministrazione regionale ha però sottolineato che «resta alto il livello di attenzione sugli arrivi lungo i 200 chilometri di confini e sui rientri dall'estero, in particolare dai Balcani, dove si registra il maggior numero di focolai». Sul tema è in corso proprio in queste ore «un confronto stretto con le Prefetture».

IN VENETO

Intanto in Veneto salgono a 2.424 le persone in isolamento domiciliare, anche se solo 22 manifestano sintomi. Altri 16 nuovi casi al mattino e ulteriori 14 al pomeriggio portano il totale a 19.743, di cui 669 (+20) sono attualmente ancora positivi. Fra questi vanno segnalati una dipendente dell'Università di Padova e due tecnici dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. In entrambe le situazioni sono scattate le misure di cautela e di sanificazione. In particolare, per quanto riguarda i sanitari, è emerso che il contagio è avvenuto attraverso una vicina di casa e i primi 25 tamponi effettuati sui loro colleghi sono risultati negativi. Un altro decesso ritocca a 2.063 la tragica contabilità complessiva. Stabile è invece la situazione negli ospedali: 119 in area non critica (di cui 88 negativizzati), 7 in Terapia Intensiva (fra i quali 2 positivi) e 17 nelle strutture intermedie (con un infetto).

IN ITALIA

Quanto alla situazione dell'Italia, la variazione quotidiana dei contagi è in crescita: 306, a fronte dei 282 del giorno prima, tanto che i casi totali salgono a 245.338. In Lombardia sono 82 le nuove infezioni, ma tranne la Valle d'Aosta tutte le regioni hanno registrato positività. In lieve aumento anche le vittime: 10, anziché 9, per un numero complessivo di 35.092 decessi. I soggetti attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214).

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA