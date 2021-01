IL CASO

ROMA Un'isola felice dal vago sapore polinesiano. Oppure un miraggio sahariano, almeno fino a quando il vaccino non avrà raggiunto qualche milione di italiani. Fatto sta che, anche se i dati del contagio nazionale raccontano tutt'altro e anche se in Germania e Gran Bretagna la pandemia sta esplodendo, in Italia si comincia a parlare di una mitica fascia bianca ovvero di un luogo dove nonostante il Covid-19 bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri e musei restano aperti.

La fascia bianca - che dovrebbe aggiungersi a rosse, arancioni e gialle con il prossimo Dpcm previsto entro il 16 gennaio - intende dare una speranza agli italiani perché scatterà solo per le aree con nuovi contagi quasi azzerati e strutture sanitarie non in affanno.

Rimarrebbe obbligatoria la mascherina all'aperto e al chiuso, il distanziamento di almeno un metro tra le persone, il divieto di assembramento e l'obbligo di disinfettare le mani prima di entrare nei locali e anche quando si entra in contatto con le altre persone.

In fascia bianca gli spostamenti sarebbero liberi e potrebbe anche essere rinviato l'orario del coprifuoco.

Sarà ovviamente il Comitato tecnico scientifico a dover stabilire i parametri per l'ingresso delle Regioni nella ipotetica ascia bianca.

Sembra scontato che l'Rt debba essere inferiore allo 0,5 ma la discussione è stata appena avviata e riguarda anche gli altri indicatori, primo fra tutti la resilienza degli ospedali e in particolare i reparti Covid. Tutte le Regioni sono lontane da questo parametro che peraltro cambia ogni settimana. Quelle che hanno meno contagi in proporzione alla popolazione in questa fase sembrano essere Toscana, Abruzzo e Liguria.

L'obiettivo del governo, e in questo caso in particolare del ministro della Cultura Dario Franceschini, è soprattutto quello di dare un segnale di speranza: se i parametri lo consentiranno in alcune aree del Paese potrebbero ripartire tutte le attività.

Il problema è che il criterio ipotizzato per accedervi, l'Rt sotto 0,5, è un traguardo che però al momento nessuna Regione potrebbe raggiungere.

Dell'istituzione di una possibile zona bianca discuteranno stamane i ministri Francesco Boccia (Regioni) e Roberto Speranza (Salute) in una riunione con Regioni e Anci che dovrebbe fissare nuovi criteri per il passaggio fra le zone. Come detto si tratterebbe di consentire ad alcune porzioni di territorio, Regioni, Province o Comuni, di far ripartire anche quelle attività che sono ferme da mesi, come palestre, piscine, teatri, sale da concerto, cinema. In queste zone potrebbero anche riaprire bar e ristoranti senza limiti di orario, rispettando però le misure di sicurezza, come il distanziamento sociale, l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramenti.

Intanto da oggi è previsto un irrobustimento delle restrizioni con 5 regioni - Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Sicilia - che nel week end, come tutte le altre Regioni, sono passate in zona arancione e che resteranno in questa fascia. Per questo i presidenti di Regione Zaia (Veneto), Bonaccini (Emilia), Fontana (Lombardia), Spirlì (Calabria) e Musumeci (Sicilia), hanno chiesto con una lettera al governo «rassicurazioni circa un'immediata messa in campo di ristori e la loro quantificazione». Questo per evitare, scrivono i cinque presidenti, «ulteriori penalizzazioni alle categorie colpite e per scongiurare il rischio che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre Regioni». Insomma, per ora la zona bianca resta un progetto da definire.

