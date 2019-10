CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FAMIGLIAROMA Quando gli agenti di polizia, che per tante sere lo hanno visto nel quartiere e lo conoscono da tempo, lo fermano non riescono a fare altro se non dirgli: «Come ti sei ridotto?». Tu, Valerio, figlio di una famiglia pulita che si è macchiato di un omicidio. Le vittime sono quasi sempre innocenti e i loro carnefici quasi sempre dei criminali. Questo vuole la consuetudine. Da una parte Luca Sacchi, 24 anni, morto dopo un colpo di pistola esploso alla testa, dall'altra Valerio Del Grosso, 21enne, che aveva in mano quell'arma ...