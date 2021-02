LA FAMIGLIA

PORTO VIRO (ROVIGO) «Mai e poi mai avrei mai pensato che potesse capitare una cosa del genere». È comprensibilmente scosso Pietro Finotello mentre parla dell'accaduto con gli occhi e la voce segnati dal dolore. Solo poche ore prima, nell'appartamento che si trova esattamente sopra al suo in via Luigi Siviero a Porto Viro (Rovigo), suo fratello Giovanni è stato ucciso a martellate per mano del figlio Gabriele. «Ero al lavoro quando mi hanno detto che avevano portato mio fratello in ospedale e che aveva litigato col figlio racconta - . Non so ancora nulla di cosa sia successo e di come sia accaduto. Mio fratello e mio nipote non si erano mai messi le mani addosso».

«NESSUN PRESAGIO»

Non c'era nulla, a quanto ha raccontato l'uomo, che potesse lasciar presagire un destino tanto drammatico per il fratello, per di più per mano del figlio che lui stesso, come del resto tutti quelli che vivono in zona, descrive come una persona mite e tranquilla che aveva intrapreso la professione dell'operatore socio sanitario prestando servizio in una casa di riposo. «Era una persona a posto continua lo zio -, aveva il suo lavoro. Normalmente era poco a casa perché faceva i turni, adesso lavorava in una casa di riposo a Ficarolo, faceva spesso le notti per fare l'assistenza agli anziani». Che cosa abbia generato una lite tanto violenta da portare alla tragedia che si è consumata ieri resta, tutt'ora, un mistero. Da diversi anni Giovanni, che aveva lavorato dapprima per un magazzino di frutta e verdura, poi nei trasporti dei rifiuti e da qualche tempo era rimasto disoccupato, si era separato dalla moglie. Inizialmente con lui erano vivevano entrambi i figli, poi da qualche tempo il minore aveva scelto di andare ad abitare per conto proprio e assieme al padre era rimasto solamente Gabriele, quello tra i due che aveva il carattere più tranquillo, a detta dello zio. «Mio nipote andava d'accordo col padre spiega - . Lui è un tipo che parla poco, sta molto sulle sue. Io abitando proprio qui di sotto non ho mai sentito nessun segnale di lite o di altri litigi, non li ho mai sentiti alzare la voce. Semmai io avessi sentito qualcosa, sarei andato subito di sopra!».

IL SINDACO

La notizia ha scosso profondamente i residenti della cittadina di Porto Viro, una realtà che conta poco meno di 14mila abitanti, e dove in tanti conoscono la famiglia al centro del dramma. Appreso dell'accaduto nel pomeriggio di ieri il sindaco Maura Veronese ha voluto esprimere «profonda tristezza per questa tragedia che scuote tutta la nostra comunità cittadina. In questo tempo, già così difficile e provante per tutti, un pensiero di vicinanza a tutta la famiglia Finotello».

Elisa Cacciatori

