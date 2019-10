CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FAMIGLIANAPOLI «Non possiamo perdonare quello che ha fatto». Rispondono così i genitori di Pierluigi Rotta, il poliziotto di origini puteolane ucciso insieme al collega Matteo Demenego, all'appello della madre dell'assassino, che attraverso i giornali ha fatto conoscere tutto il suo dolore. Vincenza, la mamma di Pierluigi, non riesce a darsi pace: «Non è possibile che mio figlio sia dovuto morire in una questura. Mi diceva sempre che quella era la sua seconda casa» ripete in lacrime la donna che sembra volersela prendere con uno Stato...