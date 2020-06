LA FAMIGLIA

ALBIZZATE (Varese) Fouzia Taoufiq faceva la mamma a tempo pieno ed era felice. Le amiche della comunità marocchina di Albizzate, una decina di famiglie ben radicate nella comunità, si radunano sul prato all'imbocco della strada dove lei e i suoi due figli sono morti. «Per me era come una madre e i suoi bambini come fratellini», racconta Mina. «È stata a casa mia anche ieri, ci vedevamo tutti i giorni. La sua passione? Amava fare i dolci, quelli tipici del Marocco».

A Casablanca, la loro città di origine, la famiglia tornava tutti gli anni. Fouzia, il marito Nourdin Hannache, i tre figli. Sono in Italia da anni, i bambini tutti nati qui. Prima erano a Bari, poi si sono trasferiti nel varesotto dove il marito lavora come meccanico di camion. Lo hanno avvisato mentre era in officina e lui è corso in ospedale accanto ad Adam. «Gli ho parlato - dice una giovane in lacrime - Non ha detto nulla, è disperato». Il paese è piccolo e subito dopo il crollo i telefoni delle amiche di Fouzia hanno cominciato a squillare. «Siamo corse subito qui - raccontano - non riusciamo a crederci. Soprattutto che sia successo in un posto come questo. Veniamo sempre a fare la spesa, ci sembrava un luogo sicuro». Ci sono varie attività commerciali, compresa quella del sindaco. E anche per Fouzia e i suoi figli era una meta abituale: abitano a un chilometro scarso, dall'altra parte della strada. Ieri, come sempre, a metà pomeriggio lei è uscita per fare compere e portare a spasso i figli. I due più grandi con le biciclette, il piccolo nel passeggino. «Non riesco a pensare che sia successa una cosa tanto brutta proprio a loro - dice una conoscente con le lacrime agli occhi - Fouzia era brava, gentile, sempre allegra, un'amica per tutte noi». Le donne, con il velo che copre la testa e le mascherine sul volto, cercano di farsi forza a vicenda. Le amiche più giovani di Fouzia non ce la fanno e scoppiano in singhiozzi. Da domani dovranno occuparsi di Adam e del padre rimasti soli.

