NEW YORK Per Donald Trump, gli Usa hanno «attraversato un traguardo molto triste». Così il presidente ha commentato con una dichiarazione scritta il superamento del tetto di centomila vittime da coronavirus. Non ha fatto un discorso alla Nazione, e come ha lamentato il Washington Post, «Non c'è stato un presidente che in cima alle rovine fumanti ha chiamato il Paese a raccolta con un altoparlante». Il ricordo di George Bush sulle macerie delle Torri Gemelle viene spesso rinfacciato a Trump, che sembra essere in uno stato di diniego davanti all'enormità della tragedia che ha colpito il suo Paese.

Anzi, Trump si dice soddisfatto che negli Usa la percentuale di decessi per abitanti sia più basso che in altri Paesi. E questo è vero. Allo stato attuale, gli Usa contano 102 mila vittime. Nell'Unione Europea i morti sono stati finora 171 mila. Ma in Europa c'è una popolazione di quasi 447 milioni di abitanti, mentre gli Usa hanno una popolazione di 327 milioni di abitanti, per cui se si calcola la percentuale di decessi per ogni 100 mila abitanti, gli Usa sono al secondo posto con circa il 31 per cento, mentre l'Ue è al primo con il 39. Dunque Trump non ha torto a sostenere che il suo Paese ha percentualmente meno vittime.

Ma è una ben magra consolazione, se si pensa che secondo alcuni studi autorevoli se avesse preso l'iniziativa una settimana prima rispetto al 13 marzo, quando dichiarò l'emergenza nazionale, i morti sarebbero stati almeno 36 mila di meno. D'altro canto, se finora i decessi sono stati percentualmente meno che in Spagna, nel Regno Unito o in Italia, si deve non a lui, ma alla prontezza di reazione di certi governatori e di certe aziende. Esemplari sono lo Stato di Washington con la città di Seattle, dove è avvenuto il primo decesso americano da covid-19 lo scorso 29 febbraio e dove già il 4 marzo la Microsoft, d'accordo con le autorità sanitarie della città, chiudeva per prima negli Usa gli uffici e faceva lavorare i suoi impiegati da casa. La leadership di Bill Gates in quei primi giorni è poco nota, ma su suo esempio, molte altre aziende hanno fatto lo stesso, seguite dai provveditorati e dagli uffici pubblici.

Anna Guaita

