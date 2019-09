La faida M5S: non siamo un ufficio di collocamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Da Palazzo Chigi aprono le braccia: «Di sicuro giovedì (domani ndr) ci sarà il consiglio dei ministri, per i sottosegretari vediamo e aspettiamo». Dal Pd, partito dalle mille correnti, commentano con perfidia: «Attendiamo i metodi democratici del M5S: noi ci siamo». Ecco, il punto è proprio questo. Tra i grillini è in corso una guerra stellare per chi dovrà entrare nel governo. Si susseguono riunioni, annullate e poi notturne, si favoleggia di urla e scontri interni. Le cordate si muovono e poi si accapigliano. Il...