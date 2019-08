«La durata del governo? Legata a nomi di qualità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Senatore Matteo Renzi, Conte ha ricevuto l'incarico. Riuscirà a formare il nuovo governo?«Per me sì. Ovviamente sarà cruciale la discussione sui contenuti. Non potremo mai votare la fiducia a un governo che aumenta l'IVA o che fa passi indietro sulla lotta all'evasione fiscale. In questo senso trovo incoraggianti le prime dichiarazioni di Conte: non dimentichiamo che la procedura di infrazione europea è stata salvata grazie alla nostra fatturazione elettronica. L'Italia è ferma, rimettiamoci a correre».Che orizzonte ha questo governo?...