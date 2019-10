CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DROGAROVIGO Un laboratorio per la produzione su larghissima scala di metanfetamine è stato scoperto ieri mattina dalla Squadra mobile di Rovigo nell'appartamento di un condominio della frazione di Boara, a ridosso del confine padovano, all'interno del quale si trovava un 28enne di origini albanesi, X.M., immediatamente arrestato. Oltre ad un etto di cocaina purissima in sasso, la polizia che si è presentata con i cani del Nucleo cinofili di Padova ha trovato anche 3 chili di metanfetamine in una inconsueta forma di pasta resinosa e 84...