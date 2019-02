La doppia vita di Don Angelo: pilotava appalti e vinceva i rally

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTO«Sono stato legato a Cosa Nostra da un lungo sodalizio, ma non sono un uomo d'onore. Pungiuta, giuramento, patto di sangue... non mi hanno mai affascinato». Per quando paradossale e incredibile possa essere, l'affermazione è di Angelo Siino, uno degli uomini più potenti della mafia siciliana fino ai primi anni Novanta. Non era uno che ordinava le esecuzioni, uno spietato. Era quello che alla consorteria portava la linfa, il sangue vitale, il denaro. E lo faceva sotto forma di appalti, teneva Cosa Nostra al passo con i tempi....