L'AMICA

PADOVA Strade di periferia, case con giardino si alternano a complessi condominiali e campi. Qui abita la donna del mistero, colei che rappresenta l'innesco degli eventi accaduti mercoledì scorso in riviera Tiso da Camposampiero a Padova, a due passi dalla Specola. Il motivo dell'aggressione all'avvocato ed ex senatore di Forza Italia Piero Longo. «Ma come si permette? Vada via», si altera la 31enne raggiunta dal Gazzettino al citofono della sua abitazione. Rosanna C. si è chiusa in un assoluto silenzio. Non vuole raccontare una sua versione dei fatti, non sembra interessarle. Personalità complessa, dalle mille sfaccettature diverse, si è asserragliata in casa e dalla sua bocca non esce una sillaba rispetto a quanto accaduto la sera in cui si è recata a casa dell'avvocato Longo con Silvia Maran (che di fronte al gip Claudio Marassi la definisce amica del cuore) e Luca Zanon. Eppure è proprio lei la chiave di volta di tutta la vicenda, il suo passato e il rapporto che aveva con Longo. Un rapporto che sarebbe cominciato nel 2017 e che sarebbe diventato stretto, prima di essere troncato di netto dall'avvocato stesso.

Silvia Moranduzzo

