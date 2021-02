LA DONAZIONE

VENEZIA Una scultura di specchio che rifletterà il cielo, alta 15 metri e larga 5, con una porticina che obbligherà gli adulti a inchinarsi per oltrepassarla, mentre i bambini la varcheranno tranquillamente. E dentro a quella importante scultura specchiata si potranno vedere i disegni, i plastici, i lavoretti creati dai bimbi veneti durante il lockdown della scorsa primavera, quando a casa guardavano le dirette televisive del governatore Luca Zaia e disegnavano il mostro del coronavirus. «Sarà uno specchio della memoria», dice Stefano Adriani, il socio fondatore della Adriani e Rossi Edizioni, azienda di Thiene specializzata nell'industrial ed interior design, che ha proposto alla Regione un progetto per la mostra itinerante da tempo annunciata da Zaia. «Quando mesi fa ho sentito in tv il governatore che parlava della mostra con i disegni dei bambini, ho pensato a un progetto per l'allestimento. Ho scritto alla segreteria della presidenza, ho mandato il mio elaborato, ho detto che se interessava l'avrei regalato». E così è stato: ieri sul Bur è stata pubblicata la delibera di giunta che dà il via libera alla mostra #andràtuttobene. Il coronavirus visto dagli occhi dei bimbi veneti. Il provvedimento - recita il testo - accetta la donazione di modico valore del progetto di ideazione della mostra stessa, disposta a favore della Regione del Veneto da parte della società Adriani e Rossi Edizioni Srl e accoglie la disponibilità del Teatro Stabile del Veneto che si propone come soggetto attuatore. La mostra itinerante coinvolgerà i Comuni capoluogo e il Comune di Vo' e ospiterà anche un consistente numero di fotografie fatte al personale sanitario. A realizzare la mostra sarà il Teatro Stabile del Veneto che lo scorso 25 settembre ha scritto alla Regione manifestando la disponibilità a occuparsi dell'evento. La delibera non specifica i tempi. (al.va.)

