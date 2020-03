La domanda è: come ripartire? Un giorno, si spera il prima possibile, finirà l'emergenza sanitaria, il coronavirus non farà più paura, ma sarà impensabile riaprire il Paese, tutto insieme, contemporaneamente. È per questo che il vicentino Achille Variati, sottosegretario all'Interno, lancia a imprese, sindacati e politica la proposta di «una alleanza per la ripartenza». Chiedendo che a fare da apripista sia il Veneto.

Sottosegretario Variati, se il virus cesserà non torneremo tutti a fare le stesse cose di prima?

«Premesso che a governare tutto è l'andamento epidemiologico, è impensabile passare dal tutto chiuso al tutto aperto. Serve una strategia da concertare. Per questo io dico: usiamo la settimana che ci separa dal 3 aprile per attrezzarci. L'argomento dev'essere: i pezzi di mondo produttivo capaci di realizzare rinnovate e potenziate condizioni di sicurezza possono essere autorizzati a riaprire le attività, almeno in parte».

Il Governo darà un aiuto?

«Nessuno pensi che gli aiuti di Stato possano supplire alle difficoltà economiche in modo permanente o in un lungo periodo. Ma l'aiuto dello Stato deve esserci adesso, subito, e senza complicazioni burocratiche».

È il suo pensiero o un impegno del Governo?

«Ci stiamo lavorando. Bisogna vincere la battaglia contro la burocrazia, fare in modo che famiglie e aziende con un solo modulo possano chiedere il rinvio di pagamenti o di disposizioni fiscali. E stiamo studiando il modo perché famiglie e imprese ricevano direttamente i soldi in conto corrente. Il Governo deve garantire le banche, ma le banche devono garantire le imprese».

Riconoscerà che c'è un abisso tra le risorse stanziate dalla Germania e quelle stanziate dall'Italia.

«Finora il Governo italiano ha messo 30 miliardi, penso ce ne saranno altrettanti nel decreto di aprile e successivamente altre risorse ancora. Ma attenti a non far confusione quando si fa il confronto con altri Paesi: noi stiamo parlando di liquidità diretta, soldi che devono entrare subito nei conti correnti di cittadini e imprese».

Emergenza mascherine, in Italia nessuno le produce più perché diseconomiche. Abbiamo delocalizzato troppo?

«Può essere. Stiamo anche registrando le difficoltà del Sistema sanitario. Il dopo non sarà più come prima: dovranno essere fatte scelte diverse su schede ospedaliere, investimenti in sanità».

Come giudica l'azione del presidente del Veneto, Luca Zaia?

«Sento quello che dichiara. Io non penso che ogni giorno debbano esserci cose eclatanti da dire. Essere rigorosi sì, ma soprattutto equilibrati perché di mezzo c'è la tenuta emozionale, psicologica della nostra gente. Se una persona esce due volte di casa è indubbio che sbaglia, ma non trasformiamola in un delinquente».

Zaia ha chiesto di allentare la privacy per controllare i positivi e i quarantenati. Condivide?

«Sì perché siamo in emergenza sanitaria, ma dovranno essere allentamenti temporanei. In ogni caso dai dati del Viminale non risulta ci siano persone che scappano dall'isolamento domiciliare, sono fenomeni sporadici, a Venezia c'è stato un solo caso. La nostra gente si sta comportando bene. Si può anche mandare un drone a misurare la febbre, ma solo se dal punto di vista scientifico lo si ritiene necessario».

L'altra emergenza è nelle case di riposo.

«Purtroppo la Regione Veneto non ha mai fatto una legge sulle Ipab, questo va detto. Il dramma è duplice: cominciano a mancare operatori e infermieri, mentre tra i nonni che non possono più ricevere le visite dei familiari c'è chi si lascia morire. Le case di riposo non vanno lasciate sole, si potrebbe ricorrere anche alla sanità dell'esercito per un aiuto».

Alda Vanzan

