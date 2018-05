La Dogaressa riprova a vendere la mega villa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMESTRE Una villa da sogno. È quella di Claudia Minutillo, l'ex segretaria di Giancarlo Galan. L'ha messa in vendita per 2 milioni e mezzo di euro, solo 100mila euro in meno di quanto è stata valutata Villa Rodella, la residenza dell'ex governatore del Veneto condannato per corruzione a 2 anni e 10 mesi. Lei, invece, Claudia Minutillo, per adesso ha collezionato solo un patteggiamento per frode fiscale ad un anno e 4 mesi e sta aspettando di patteggiare per concorso in corruzione. E, intanto, vende la casa di Marocco - sul Terraglio, a...