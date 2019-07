LA DIVINA GWANGJU «Questa è la medaglia dell'amore» dice Federica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DIVINAGWANGJU «Questa è la medaglia dell'amore» dice Federica Pellegrini, e bastano sei parole per accendere ancora di più l'interesse gossiparo intorno a lei. Che chiarisce: «È l'amore per lo sport, è la passione per il lavoro, è la voglia di un ultimo mondiale trionfale, è l'amore perché mi sento bene completamente felice». Si riapre la caccia all'uomo della Pellegrini, sport che ha infestato certe torride estati, fra il tira e molla e il lascia e prendi dei sentimenti e degli intrecci che fra ragazzi della loro età sono del...