LA DISPUTAAZZANO DECIMO (PORDENONE) Si erano date appuntamento sabato in piazza San Michele, a Fagnigola, per cercare di appianare le tensioni nate tra le due figlie minorenni a causa di un moroso conteso. Ma per due famiglie (una di Azzano Decimo, l'altra di Portogruaro), quella che doveva essere una serata di riappacificazione si è trasformata in una sorta di ring all'aria aperta con sei persone che si insultavano e non solo, con tanto di finale in ospedale per una ventinovenne veneta.LA GELOSIAA cercare di sbrogliare il filo della matassa,...