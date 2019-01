LA DISPERAZIONE MARGHERA (VENEZIA) Pensavano che dormisse nella carrozzina al

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISPERAZIONEMARGHERA (VENEZIA) Pensavano che dormisse nella carrozzina al caldo, sotto le copertine ricamate. In fin dei conti era abituata alle melodie gospel e spiritual che animano la liturgia della fede evangelica abbracciata dai genitori: per lei, nata appena lo scorso 8 giugno all'ospedale di Padova, quei canti per quanto vivaci e vigorosi erano una sorta di ninna nanna. Papà Vicent Edosomwen e mamma Lydia Osadolor, entrambi nigeriani residenti a Mira, la portavano sempre alla messa, insieme ai due fratellini maggiori. Anche a quella...