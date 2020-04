LA DISCIPLINA

PORDENONE Il presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, sposa la linea Zaia e sceglie il lockdown soft, rimuovendo a partire da oggi il divieto assoluto di passeggiare, anche soli e anche nelle vicinanze di casa. L'ordinanza firmata ieri, infatti, consente l'attività motoria in solitaria nei pressi della propria abitazione, come in Veneto. Allo stesso tempo, anche in Fvg scatta da oggi l'obbligo di proteggersi naso e bocca (con mascherine o altri mezzi) ogni volta che si esce di casa per gli scopi previsti dal decreto nazionale. Via libera anche all'obbligo di non uscire dalla propria abitazione se si presentano sintomi quali una temperatura pari o superiore a 37,5 gradi. In Fvg da oggi potranno riaprire librerie e cartolerie, mentre è stata confermata la chiusura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali tranne farmacie, parafarmacie, edicole ed esercizi nelle aree di servizio lungo la rete autostradale e a servizio di porti e interporti.

IL GOVERNATORE

«In Friuli Venezia Giulia - ha detto Fedriga - stiamo registrando i migliori dati del Nord Italia (ieri in regione, oltre a sette vittime, sono stati registrati 51 nuovi malati, ndr), ma non è per questo che dobbiamo sentirci al sicuro. Ci siamo allineati alla norma nazionale, permettendo quindi l'attività motoria svolta individualmente nelle vicinanze di casa, ma faccio appello ai miei concittadini: usate sempre la mascherina o qualcosa per coprirvi naso e bocca Non approfittate della possibilità di passeggiare per creare assembramenti. Ho stabilito anche che in qualsiasi negozio i titolari mettano a disposizione dei clienti dei guanti monouso oppure il gel disinfettante. La sfida è ancora lunga. Le misure di alleggerimento saranno revocate se le persone non rispetteranno le regole. I nostri buoni risultati sono frutto degli sforzi messi in campo: non rendiamoli vani».

L'ordinanza in vigore sino al 3 maggio consente la manutenzione del verde pubblico e delle spiagge, mentre i mercati all'aperto, questi ultimi si potranno allestire solamente se i Comuni predisporranno un piano di perimetrazione. Infine il consiglio di Fedriga ai gestori degli esercizi commerciali: «All'ingresso misurate la temperatura ai clienti».

Marco Agrusti

