LA DIRETTIVACITTÀ DEL VATICANO Telefonini e social, computer e tv: per le monache di clausura non c'è una proibizione totale ma tutto va usato «con sobrietà» per non rompere quel silenzio e quella vita contemplativa che è stata scelta. Sono le indicazioni del Vaticano contenute nell'Istruzione Cor Orans', redatta dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, e approvata da Papa Francesco.Anche le suore di clausura, oggi 37.970 in tutto il mondo («non poche, considerata la crisi delle...