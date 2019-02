La diocesi di Brooklin elenca oltre 100 sacerdoti sospetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVELAZIONENEW YORK La diocesi di Brooklyn ha reso pubblici ieri i nomi di oltre cento preti credibilmente accusati di molestie sessuali su minori. L'annuncio, accompagnato da una lettera del vescovo di Brooklyn Nicholas DiMarzio, è l'ultimo in una lunga serie di rivelazioni che hanno evidenziato la vastità del problema pedofilia per la chiesa cattolica americana.Nei giorni scorsi le cinque diocesi del New Jersey hanno pubblicato i nomi di 180 preti credibilmente accusati di pedofilia.La diocesi di Brooklyn è una delle più popolose...