La Difesa: rifiutato il nostro aiuto, lo provano le mail

IL RETROSCENAROMA Il sospetto è che si tratti di una mossa per tenere aperto il più a lungo possibile il dibattito sui migranti e non trovare soluzioni concrete. L'ultimo attacco del vicepremier leghista arriva in diretta su Facebook: Matteo Salvini denuncia di essersi sentito solo e di non avere ricevuto supporto dal ministero della Difesa e da quello dell'Economia - da cui dipende la Guardia di Finanza - nella battaglia contro le «Ong fuorilegge», le chiama lui. Ma la replica arriva a strettissimo giro: fonti della Difesa assicurano che...