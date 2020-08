LA DIFESA

FROSINONE Steve Bannon, ex stratega del presidente americano Donald Trump e ideologo dei sovranisti ultracattolici internazionali, è stato arrestato con l'accusa di frode negli Usa. E subito, dalla Ciociaria, si alza in sua difesa la voce del suo fedelissimo pupillo, Benjamin Harnwell, gestore della duecentesca Certosa di Trisulti. «La notizia mi ha colto di sorpresa - commenta a caldo - ma, conoscendo molto bene Steve, sono sicuro che tutte le accuse, amplificata dalla stampa, ben presto cadranno. L'imputazione di frode, che oggi gli viene rivolta, è puramente fantasiosa. D'altronde è bene ricordare che un uomo va sempre ritenuto innocente fino a quando non sarà dimostrato il contrario».

La notizia dell'arresto subito si è diffusa in provincia di Frosinone dove Bannon è stato di recente protagonista di un'operazione che ha visto nella Certosa di Trisulti il punto focale di una strategia politico-religiosa molto ambiziosa.

E' qui, infatti, che il movimento ultraconservatore Dignitatis Humanae Institute, legato ai Teocon americani e finanziato proprio da Bannon, ha intenzione di fondare la sua prima scuola politica europea di sovranismo.

Un mix di pensiero politico e religioso al quale si è ben presto opposto, dapprima la comunità locale frusinate con manifestazioni e cortei delle associazioni schierate per il contrasto al progetto ultraconservatore; poi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, in realtà, è stato coprotagonista dell'intera vicenda, sottovalutando (all'inizio) la portata del progetto.

Nel 2016, infatti, il Mibact guidato dall'allora ministro Franceschini, emise un bando per dare in gestione a privati alcuni beni artistici e monumentali dello Stato, mediante lo strumento della concessione. Nel giugno del 2017 la procedura si concluse con l'atto del Segretario Generale che decretò il Dignitatis Humanae Institute (DHI) concessionario per 19 anni: in pratica, oltre a versare 100 mila euro all'anno al ministero, il DHI deve provvedere anche alla manutenzione della struttura.

Ma da allora le associazioni del territorio, hanno cominciato una dura opposizione marciando diverse volte verso la Certosa, raccogliendo migliaia di firme per avviare una dura battaglia legale.

LO STOP DELL'AVVOCATURA

In un primo momento sembrava che la guerra fosse stata vinta proprio dalle associazioni, in quanto l'Avvocatura dello Stato fece degli approfondimenti sui requisiti richiesti per poter rispondere al bando. Ed emerse che alcuni erano carenti, quali la comprovata esperienza nella gestione di un bene artistico.

Tesi, queste, sempre respinte dal concessionario che, nel frattempo si era insediato a Collepardo sotto l'occhio vigile del Presidente della fondazione, Benjamin Harnwell, appunto.

Nel maggio del 2019, però, il Ministero, guidato da Alberto Bonisoli, su indicazioni degli avvocati dello Stato, decise di annullare la concessione, anche se, per una coincidenza molto particolare, fu proprio Dario Franceschini, ad ottobre dello stesso anno, a portare a compimento l'iter per l'annullamento della concessione che proprio lui aveva firmato un anno e mezzo prima.

Ma a questa decisione del Mibact il Dignitatis Humanae Institute, nel frattempo visitato più volte da Bannon stesso, ha fatto subito opposizione dinnanzi al Tar del Lazio che si è espresso, proprio a suo favore, assegnando di diritto la gestione del gioiello cistercense al DHI.

Ad oggi si attende che il Ministero, supportato da tutte le associazioni locali e non, faccia ricorso al Consiglio di Stato, come annunciato dallo stesso ministro Franceschini all'indomani della sentenza dei giudici amministrativi nel maggio scorso.

Dunque, ieri, Benjamin Harnwell, saputo dell'arresto del proprio mentore, è subito sceso in sua difesa a spada tratta. «Conosco quest' uomo da tempo - ha commentato il presidente del DHI-. E la possibilità che abbia commesso una frode per me è è totalmente impensabile. Ritengo con certezza assoluta che è innocente. Devo aggiungere - rincara Harnwell- che io stesso, da persona che ha sofferto molto per le tante accuse di mendacità ricevute da più parti (e per le quali sono stato sempre assolto) ho preso atto che troppo spesso le notizie che si leggono sulla stampa non corrispondono, poi, alla realtà. D'altronde mi preme sottolineare che è segno di civiltà ricordare che un uomo va sempre considerato innocente, fino a prova contraria».

Per la cronaca, va infine precisato che sia la Procura di Roma che la Corte dei Conti hanno aperto due inchieste sull'assegnazione dell'abbazia alla DHI.

Andrea Tagliaferri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA