L'AZIENDAPADOVA Nessuna licenziamento o allontanamento. Anzi. Il presidente di Grafica Veneta, Fabio Franceschi, che non risulta coinvolto nell'inchiesta, esprime «la solidarietà ai collaboratori citati in questa vicenda» e ne sottolinea «la piena stima e il completo supporto».Il numero uno del colosso editoriale di Trebaseleghe, nell'Alta Padovana, ieri non ha voluto parlare, ma ha affidato a un comunicato stampa il suo commento...