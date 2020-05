IL FOCUS

ROMA Com'era intuibile, Ignazio Visco si schiera al fianco delle banche nelle polemiche sul dibattuto tema dei prestiti alle imprese garantiti dallo Stato e legittima la prudenza nell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, in assenza di uno scudo penale. «Nell'erogazione di prestiti assistiti da garanzie pubbliche si riscontrano frizioni», ha osservato il governatore della Banca d'Italia. Diversamente dalla posizione di un mese fa espressa dal capo dell'ufficio studi in Parlamento («Serve un uso più esteso dell'autocertificazione da parte degli imprenditori»), ieri Visco ha espresso una posizione più netta, in un certo senso giustificando i ritardi di alcuni istituti. «La mole di domande è stata ed è eccezionale; problemi di natura organizzativa e differenze tra gli intermediari nelle dotazioni informatiche possono contribuire a spiegare alcune lentezze nella risposta alle domande pervenute, più accentuate per le banche di minore dimensione». Il capo di Palazzo Koch, comunque, apre ai correttivi. «Sono fiducioso che nelle prossime settimane si registreranno miglioramenti decisivi nell'afflusso di risorse all'economia».

Il governatore poi va dritto sul nervo scoperto dei banchieri, quello della responsabilità, anche penale, per chi autorizza il credito a un'azienda che dovesse finire in default. «In assenza di esplicite previsioni normative - afferma senza infingimenti - le banche che omettono la valutazione del merito di credito si espongono al rischio di commettere reati». Più chiaro di così non poteva essere.

Il capo dei banchieri ricorda che gli istituti «sono anche tenuti a effettuare, come è giusto, i controlli previsti dalla legislazione antimafia e da quella antiriciclaggio, che presidiano rischi notevolmente aumentati nei mesi dell'emergenza».

Ed ecco i numeri di questo fenomeno che tanto dibattito sta suscitando. Al 26 maggio il Fondo centrale di garanzia aveva ricevuto circa 395 mila richieste di finanziamento, per un ammontare complessivo di 18 miliardi: il 90% si riferisce a prestiti fino a 25 mila euro, al 100% garantiti dallo Stato. Per quanto riguarda invece la moratoria sui finanziamenti già in essere, a metà maggio le banche avevano ricevuto quasi 2,4 milioni di richieste, per un totale di poco inferiore a 250 miliardi: di questi, l'84% è stato accolto e il 2% è stato respinto per ragioni diverse, mentre la quota rimanente è in corso di esame.

«La concessione delle garanzie - rimarca Visco - mira a evitare che carenze di liquidità si trasformino indebitamente in irreversibili situazioni di crisi». Un aiuto potrebbe venire dall'innovazione tecnologica. Tra i settori che potrebbero beneficiarne, Visco indica espressamente «la distribuzione dei servizi, la valutazione e il monitoraggio del merito di credito della clientela, i processi di conformità normativa».

Il governatore riconosce che le banche «si trovano ad affrontare la crisi in una posizione di maggiore forza rispetto a quella in cui si trovavano prima della doppia recessione del 2008-2013. La profondità della recessione non potrà non avere effetti sui bilanci bancari. L'aumento dei crediti deteriorati andrà affrontato per tempo, facendo ricorso a tutti i possibili strumenti, inclusi quelli per la ristrutturazione dei finanziamenti e la loro vendita sul mercato. Qualora dovesse rivelarsi necessario, si dovrà essere pronti a percorrere soluzioni che salvaguardino la stabilità del sistema, valutando il ricorso a strumenti che agiscano in via preventiva per banche che versino in una situazione di serie, anche se presumibilmente temporanee, difficoltà. Visco fa evidentemente riferimento alla ricapitalizzazione precauzionale già adoperata tre anni fa per Mps. Infine il governatore ha annunciato la costituzione di una struttura dedicata al Fintech basata a Milano.

