LA DESIGNAZIONE

VENEZIA Lo stringato burocratese del verbale finale non tradisce grandi emozioni: «Parere reso». Ma i sussurri di Palazzo raccontano che ha rischiato di trasformarsi in un caso politico-istituzionale, in realtà, la designazione di Domenico Mantoan a commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dunque al coordinamento delle attività territoriali contro il Covid-19. Infatti solo dopo una telefonata mattutina fra Stefano Bonaccini, numero uno della Conferenza delle Regioni, e Roberto Speranza, ministro della Salute, ieri pomeriggio è stato superato lo stallo sull'approdo del direttore generale del Veneto e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco a questo terzo e prestigioso incarico.

LA CONTRARIETÀ

Mercoledì sera, infatti, gli assessori regionali alla Sanità di tutta Italia avevano espresso unanime contrarietà alla nomina. Non per la figura di Mantoan, era stato precisato, bensì per il ruolo di commissario deciso con il decreto Liquidità ad aprile, dopo che a dicembre il direttore generale Francesco Bevere era stato rimosso dal Governo giallorosso per effetto dello spoils system, il che non a caso aveva suscitato le critiche del centrodestra. «Il tema è proprio il commissariamento di Agenas che le Regioni all'unanimità hanno respinto e abbiamo deciso di lasciare la scelta ai presidenti dato che è una questione politica», aveva dichiarato a Quotidiano Sanità il leghista piemontese Luigi Icardi, coordinatore della commissione Salute delle Regioni. Il ragionamento degli assessori si poggiava sul fatto che Agenas, in quanto ente di supporto tecnico e operativo alle politiche sanitarie di Stato e Regioni, dovrebbe essere una cerniera fra i due livelli, non l'espressione di uno dei due come avverrebbe invece con un commissariamento disposto dall'esecutivo nazionale.

LA MEDIAZIONE

Mercoledì sera la discussione era stata così rinviata alla Conferenza Stato-Regioni di ieri pomeriggio, dove i presidenti si sarebbero confrontati direttamente con il Governo, nella seduta presieduta dal ministro dem Francesco Boccia. La mediazione è stata però raggiunta già in mattinata dal presidente Bonaccini (Pd) con il ministro Speranza (Leu). Secondo quanto trapelato, l'accordo è consistito nel via libera alla nomina di Mantoan da parte delle Regioni, benché a maggioranza considerate le persistenti perplessità di alcuni governatori sul commissariamento. In cambio il Governo avrebbe promesso la presentazione di un emendamento, in sede di conversione del decreto Liquidità, per escludere la decadenza automatica del Consiglio di amministrazione di Agenas.

LA FIRMA

Sciolto il nodo politico, ora dovrebbe arrivare l'ufficialità formale. Perché l'insediamento di Mantoan possa effettivamente avvenire, infatti, occorre la firma del premier Giuseppe Conte in calce al decreto di nomina. Solo allora il vicentino potrà svolgere il suo compito, peraltro a compenso zero.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA