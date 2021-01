LA DENUNCIA

VENEZIA A causa della presenza del Covid-19, la produzione normativa è esplosa: tra circolari, ordinanze, decreti, Dpcm, leggi, linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono 450 le misure legislative approvate a livello nazionale in poco meno di un anno. Un boom della burocrazia legislativa che ha disorientato il Paese. L'ufficio studi della Cgia di Mestre - che ha redatto questa elaborazione - precisa che tra le 450 norme conteggiate non sono incluse le faq del Governo e gli accorgimenti normativi anti-Covid approvati dalle regioni. Sempre in questo periodo, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia la Regione ha approvato 47 ordinanze e 4 linee guida per l'apertura delle attività economiche. La Regione Veneto, invece, ha emanato 44 ordinanze a cui si aggiungono 7 chiarimenti e 3 accordi con le province di confine di altre regioni. Un profluvio di disposizioni che ha travolto tutti: cittadini, lavoratori e imprese, creando non pochi problemi interpretativi, soprattutto ai piccoli imprenditori che si stanno ancora districando tra un groviglio di disposizioni legislative, spesso in contraddizione tra loro e in costante cambiamento, perché in buona parte correlate alla colorazione della propria Regione.

La Pubblica amministrazione nazionale più prolifica in materia normativa è stata il ministero della Salute con 170 provvedimenti. Seguono la Protezione civile con 86, il ministero dell'Interno con 37, l'Inps con 36, il Commissario per l'emergenza da Covid con 35 e l'Inail con 8. Ad aver costretto queste Amministrazioni a deliberare in misura così copiosa sono stati i 29 decreti legge approvati dal Governo fino a questo momento, i 23 Dpcm firmati dal presidente del Consiglio e le 14 leggi approvate dal Parlamento.

Soluzioni? «Si potrebbe - propone la Cgia di Mestre - ridurre il numero delle leggi attraverso l'abrogazione di quelle più datate, evitando così la sovrapposizione legislativa che su molte materie ha generato incomunicabilità, mancanza di trasparenza, incertezza dei tempi ed adempimenti sempre più onerosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA