LA DENUNCIAPADOVA «Papà, fermati. Fermati!». Un sedicenne, quando ha visto il padre avventarsi sul suo professore, non ci ha pensato un attimo: si è messo in mezzo e per tre volte ha difeso l'insegnante dalla furia del genitore che lo stava spintonando, minacciando e insultando. Il ragazzino ha scelto di stare dalla parte della ragione, mettendosi contro il suo stesso padre fuori di sé dalla rabbia, nonostante quel professore l'avesse appena bocciato all'esame di riparazione, dopo un'estate a studiare (probabilmente non abbastanza). È...